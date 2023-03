Ecobonus, Anfit “Rischi alti se misure non saranno ripristinate”

"Se le misure non saranno ripristinate potrebbe esserci una forte penalizzazione di tutte le filiere, con aggravio addirittura alle casse erariali, con casse integrazioni e licenziamenti in massa". Lo dice Marco Rossi, presidente di Anfit, che ha partecipato a una conferenza a Montecitorio per chiedere la reintroduzione dello sconto in fattura e la cessione del credito per ecobonus e bonus casa. xi2/mgg/gtr