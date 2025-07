ROMA (ITALPRESS) – Tra tre anni esatti, dopo le edizioni del 1932 e del 1984, i Giochi Olimpici Estivi faranno il proprio ritorno a Los Angeles, per la terza volta nella storia. Un forte e costante impegno verso l’innovazione e l’uguaglianza di genere nella valorizzazione della storia della città californiana e della lineup sportiva più ambiziosa della storia a cinque cerchi. Questo il grande obiettivo di LA 2028, la XXXIV Olimpiade, in programma da venerdì 14 luglio, data della cerimonia d’apertura tra le due sedi del Los Angeles Memorial Coliseum e lo Stadio di Inglewood, a domenica 30 luglio, quando lo stesso Los Angeles Memorial Coliseum tornerà a brillare mentre le atlete e gli atleti più importanti del mondo si riuniranno per un’ultima indimenticabile celebrazione. Dopo il prologo di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, in cui ad aprire le danze a cinque cerchi saranno i tornei di pallacanestro, cricket, calcio, pallamano, hockey su prato, rugby a sette e pallanuoto, il calendario della manifestazione prevede la consegna delle prime medaglie nella giornata di sabato 15.

Il primo campione olimpico sarà incoronato nella splendida cornice di Venice Beach, sede delle prove del triathlon, ma lo show continuerà per tutto l’arco della giornata: dalla canoa slalom alla scherma passando anche per judo, rugby a sette, tiro a segno, tiro a volo e atletica leggera. L’altra grande novità riguarda proprio quest’ultima disciplina, protagonista di uno storico scambio con gli eventi del nuoto. Le competizioni in pista, infatti, si terranno durante la prima settimana dei Giochi (15-24 luglio) mentre quelle in vasca andranno in scena durante la seconda (22-30 luglio). Il 15° giorno di gara (sabato 29) sarà quello più ricco di azione dell’Olimpiade californiana, dove si intrecceranno tra loro 16 partite di sport di squadra con in palio le medaglie d’oro e di bronzo e le finali di 19 sport individuali. I Giochi di LA 28 si chiuderanno con l’ultima sessione finale delle gare di nuoto nel 2028 Stadium, che porrà le basi per un’epica cerimonia di chiusura presso il già citato Los Angeles Memorial Coliseum.

L’Italia Team si prepara ad andare alla caccia di nuovi record dopo essersi congedata dall’ultima Olimpiade di Parigi 2024 con lo storico bottino di 40 medaglie (lo stesso raggiunto nell’edizione di Tokyo 2020 ma con due ori e tre argenti in più).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).