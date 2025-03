ENNA (ITALPRESS) – Si chiama Grande Sicilia il nuovo partito battezzato a Enna dal Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè e Roberto Lagalla. “Il nome per me è un regalo – ha detto Gianfranco Miccichè – io vengo da Grande Sud”. Un partito inclusivo nel progetto dei fondatori “Ci sono dentro tutti – ha detto Raffaele Lombardo – autonomisti, civici democratici, chi non è democratico. Noi siamo democratici e aperti a tutti. A tutti quelli che sposano questo progetto che è del civismo e dell’autonomia”.

“Non vogliamo essere uno dei tanti partiti che occupano uno spazio al centro, ma un serio interlocutore dei siciliani e vogliamo partire dai piccoli comuni” ha aggiunto il terzo fondatore, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Sono qui per un atto dovuto e sentito. Per un centrodestra che si rafforza. Sono qui per tre grandi amici e soggetti protagonisti della politica siciliana. Hanno deciso di rafforzare il centrodestra con un simbolo della pace e ho apprezzato la scelta. Sono qua per augurare buon lavoro con la consapevolezza di poter contare su questa forza politica così come ho fatto fino ad ora singolarmente per ogni soggetto. Credo che l’esperienza di oggi serve a dare un senso. Esistono partiti anche nuovi che dovrebbero sforzarsi per trovare una sinergia e una sintonia tra di loro, per dar vita ad un grande partito di centro”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto a margine dell’evento di presentazione.

