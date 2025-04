EasyJet inaugura nuova base a Linate, 22 rotte di cui 17 nuove

MILANO (ITALPRESS) – EasyJet ha inaugurato ufficialmente oggi la sua nuova base operativa all’aeroporto di Milano Linate, segnando un importante ampliamento della sua presenza in Italia. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

La base, attiva da domenica, introduce 22 rotte, di cui 17 nuove, incrementando del 145% le operazioni rispetto allo scorso anno. Tra le nuove destinazioni, 14 non erano precedentemente servite da Linate, tra cui Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen. Sono già operativi i collegamenti giornalieri con Francoforte e Bruxelles, mentre nelle prossime settimane partiranno i voli estivi per Figari (Corsica), Ibiza, Tenerife e Spalato.

Per celebrare l’inaugurazione, easyJet ha lanciato una promozione con 50.000 biglietti scontati fino al 15% per voli tra il 22 aprile e il 30 luglio. Inoltre, per fidelizzare i passeggeri sulle nuove tratte verso Austria, Germania e Svizzera, è stato attivato il programma Smiles & More, che offre uno sconto del 50% sull’iscrizione a easyJet Plus ai membri di Miles & More di Lufthansa e Volare di Ita Airways. L’investimento di easyJet a Linate, con cinque aerei basati e 120 dipendenti diretti, si inserisce in una strategia di crescita che ha generato in Lombardia un impatto economico di 892,4 milioni di euro nel 2024, come evidenziato in uno studio presentato oggi da Assolombarda Servizi.

Dal 2006 al 2024, il valore aggiunto complessivo apportato dalla compagnia alla regione ha raggiunto gli 8,5 miliardi di euro. “L’apertura della nostra nuova base a Linate rappresenta un passaggio storico per easyJet in Italia, rendendola il nostro primo mercato in Europa continentale – ha dichiarato Kenton Jarvis, CEO di easyJet -. Offriamo per la prima volta un’alternativa low-cost su larga scala in questo scalo, connettendo Milano a nuove destinazioni europee e contribuendo alla crescita economica del territorio.”

Secondo Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, “Linate svolge un ruolo strategico nella nostra rete europea, servendo un bacino di 8,5 milioni di persone e 902 comuni lombardi. Con questa espansione intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra leadership in Lombardia e contribuire alla connettività della regione.”

Dal 2006 al 2024, easyJet ha incrementato il numero di lavoratori coinvolti nella sua filiera da 1.200 a oltre 11.400, con un rapporto di oltre 10 posti di lavoro creati per ogni dipendente diretto.

“Linate è un asset strategico per Milano – ha affermato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. La sua vicinanza al centro città lo rende essenziale per i viaggi business, mentre l’ampliamento delle rotte di easyJet rappresenta un’opportunità per rafforzare la connettività e l’attrattività del territorio.”

Attualmente, easyJet ha 38 aeromobili basati in Italia tra Milano Linate, Malpensa, Roma Fiumicino e Napoli, servendo 250 rotte e 19 aeroporti italiani. L’Italia è ora il secondo mercato della compagnia dopo il Regno Unito. Per celebrare l’inaugurazione, Palazzo Lombardia è stato illuminato con i colori della compagnia, sottolineando il legame tra easyJet e la città di Milano.

-Foto xa2/Italpress-

(ITALPRESS).