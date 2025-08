E’ sfida fra Tosi e Rusce al Trofeo Pirelli Accademia Regione Centro

ROMA (ITALPRESS) – Gianluca Tosi o Antonio Rusce? Questo è il duello più caldo di tutto il Trofeo Pirelli Accademia CRZ e il suo esito servirà a definire sia la vittoria nella classe principale del monomarca Pirelli che il nome del vincitore della Zona 6 di ACI Sport. Intanto il Rally di Lucca ha dato un’altra spinta a Claudio Fanucchi (Rally4) e a Leonardo Della Nina (Rally5), con quest’ultimo che a tre gare dal termine della Regione Centro (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria) del TPA si è aritmeticamente garantito la vittoria nella propria categoria.

Fra le vetture di vertice, le Rally2, il duello Tosi-Rusce alterna confronti diretti e sfide a distanza. Nello scorso weekend Tosi è andato a vincere il Rally di Salsomaggiore mentre il reggiano si è dovuto accontentare del secondo posto dietro l’altro “pirelliano” Rudy Michelini al Rally di Lucca. A questo punto Antonio Rusce resiste in testa alla Regione Centro del TPA con 6 punti di vantaggio su Tosi. Mentre Gianluca Tosi è passato al comando della classifica della Zona 6 di ACI Sport – dove ai primi tre posti ci sono tre piloti del monomarca Pirelli – con 10 punti di vantaggio su Rusce e 18 su Christian Tiramani, tutti piloti al volante delle Skoda Fabia Rally2 gommate con i Pirelli PZero.

Fra le Rally4 il piazzamento di Lucca ha mantenuto al vertice Claudio Fanucchi ma ora Riccardo Tommi, in gran vena a Lucca, e Riccardo Vespesiani restano molto vicini con le loro Peugeot 208 R2. La vittoria arriverà in volata nelle ultime tre gare delle 12 valide per la Regione Centro. Fra le Rally 5 la nuova vittoria di categoria, la quarta, del ventiseienne Leonardo Della Nina ha assegnato in anticipo il titolo TPA e propone il giovane lucchese come uno dei grandi favoriti per la vittoria fra le tante Renault Clio Rally5 in occasione della finale nazionale di Coppa Italia in programma a novembre al Rally del Tirreno in Sicilia. Fra le 2 ruote motrici “Classic” l’allungo l’ha piazzato Antonio Ilari (A5) ma non mollano Luca Sonnoli (A6) e Nicolò Cinquini (N2) anche se le loro possibilità di rimonta sono ridotte al lumicino. Per ora monologo di Mauro Arati (Renault Clio Rally3) fra le 4RM Base.

