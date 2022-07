COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Milan riparte da Olivier Giroud. Autore dei due gol scudetto contro il Sassuolo, il 35enne attaccante francese si conferma grande protagonista anche nella prima vera uscita stagionale dei rossoneri, che si prendono la Telekom Cup superando 2-1 il Colonia al RheinEnergieSTADION. Col solo Pobega come novità in un undici iniziale con ancora tanti assenti, il Milan soffre in avvio un paio di spunti di Modeste ma al 16′ è già in vantaggio: ripartenza di Rebic che scambia con Messias e poi di tacco serve Giroud, scavetto del francese che salta il portiere avversario ed entra in porta con tutto il pallone. Tatarusanu è reattivo fra i pali e al 40′ un’altra micidiale ripartenza porta la formazione di Pioli al gol: percussione di Kalulu, Diaz pesca Giroud in area il cui sinistro a giro, complice anche una deviazione, beffa il portiere dei tedeschi. L’ex Chelsea è scatenato e in un altro paio di occasioni sfiora la tripletta personale. Nella ripresa entra Adli, il Colonia si fa più insidioso ma anche Mirante, chiamato in causa per Tatarusanu, non si fa sorprendere. In avanti si fa vedere invece Rebic, tirato a lucido, poi i cambi stravolgono le due squadre e nel finale il Colonia accorcia con Dietz sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

