ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ricevuto oggi il Presidente della Regione Emila-Romagna, Michele De Pascale, al dicastero di Porta Pia. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle opere prioritarie per il territorio e in particolare: il potenziamento ferroviario, lo sviluppo delle autostrade con la bretella Campogalliano-Sassuolo, i lavori sulla strada statale 16, lo sviluppo del porto di Ravenna e il coordinamento tra aeroporti.

Dal colloquio è emersa anche la comune visione sulla necessità della realizzazione della diga di Vetto in considerazione delle esigenze del territorio e dell’importanza strategica della tutela della risorsa idrica. Lo rende noto l’ufficio stampa del Mit.

