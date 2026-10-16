E.ON Italia, nuova sede nel cuore di Milano Innovation District

MILANO (ITALPRESS) - E.ON Italia si insedia a Horizon nel cuore di MIND - Milano Innovation District, con una nuova sede in uno dei principali ecosistemi italiani dedicati all’innovazione e alla ricerca. Un'inaugurazione che rafforza il legame con il distretto, dove l'azienda - attraverso E.ON Energy Infrastructure Solution - contribuisce allo sviluppo energetico di MIND con ectogrid, il sistema che integra infrastrutture energetiche e gestione digitale per coordinare i fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. fsc/gsl (video in collaborazione con E.ON)