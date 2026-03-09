È morto Umberto Allemandi, fondatore de “Il Giornale dell’Arte”

ROMA (ITALPRESS) – Si è spento a 88 anni Umberto Allemandi, fondatore dell’omonima casa editrice e ideatore de “Il Giornale dell’Arte”. Lo rende noto lo stesso giornale, che aveva fondato nel 1983 “trasformando radicalmente il modo di raccontare l’arte in Italia. Più che un editore, è stato un costruttore di linguaggi e di metodo, imponendo l’idea che l’arte dovesse essere trattata come notizia, con rigore, tempestività e indipendenza”.

Allemandi, nato a Torino il 9 marzo del 1938, aveva trasformato “Il Giornale dell’Arte” in “un punto di riferimento imprescindibile per storici dell’arte, direttori di museo, galleristi, antiquari, collezionisti e studenti. Non solo per le notizie, ma per il tono: libero da appartenenze politiche e da pressioni economiche, fermamente ancorato all’idea che ‘un giornale deve servire. Servire per sapere, capire, decidere’. Era il manifesto del primo numero, e non è mai stato smentito”.

“Umberto Allemandi è stato tra i protagonisti più autorevoli dell’editoria d’arte italiana, che con straordinaria competenza ha contribuito alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio culturale – ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli -. La sua scomparsa non ci priva solo di un grande editore, ma di un divulgatore appassionato di bellezza e di Storia Patria. Alla famiglia e a tutti coloro che hanno collaborato con lui, le condoglianze del Ministero della Cultura”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).