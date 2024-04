FIRENZE (ITALPRESS) – E’ morto a Firenze all’età di 83 anni il celebre stilista Roberto Cavalli. Il fondatore dell’omonima casa di moda era da tempo malato e lascia sei figli e la compagna, Sandra, quest’ultima rimasta al suo fianco fino all’ultimo istante.

Con “profondo rammarico e grande tristezza” la Maison Roberto Cavalli partecipa al lutto del suo fondatore Roberto Cavalli.

“Dalle umili origini a Firenze – si legge in una nota -, Roberto è riuscito a diventare un nome globalmente riconosciuto, amato e rispettato da tutti. Era un talento naturale e credeva che ciascuno avesse un artista dentro di sé. L’eredità di Roberto Cavalli continuerà a vivere attraversi la sua arte, la creatività, l’amore per la natura e gli animali e la sua amata famiglia”.

“Caro Roberto, non sei più fisicamente con noi ma so che porterò per sempre con me il tuo spirito. Continuare a lavorare ispirato dalla tua eredità e creare per il marchio che hai fondato con tanta visione e stile è il più grande onore della mia carriera. Riposa in pace, sentiremo la tua mancanza, sei amato da così tanti che tuo nome vivrà, per sempre, un faro per tutti, specialmente per me”, afferma Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli da ottobre 2020.

“L’azienda Roberto Cavalli tutta si unisce al cordoglio per la perdita della famiglia del Signor Cavalli. La sua eredità rimane una costante fonte di ispirazione”, annuncia Sergio Azzolari, CEO di Roberto Cavalli.

