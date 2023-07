ROMA (ITALPRESS) – Ancora dominio di Pirelli nel Fia European Rally Championship. Nell’attesa gara di Roma Capitale, la P lunga ha calato il tris, aggiudicandosi l’intero podio e portando a 3 le vittorie complessive, su 6 gare, nella competizione europea. Non solo. Il Rally di Roma, apertosi con una spettacolare prova sotto il Colosseo, è stato dominato fin dall’inizio dalla Citroen C3 gommata Pirelli di Andrea Crugnola, che con questa vittoria si è aggiudicato oltre al Rally capitolino anche il titolo italiano CIAR, per la terza volta in carriera. Alle spalle del pilota lombardo si sono piazzati altri due piloti riforniti e assistiti da Pirelli: Giandomenico Basso su Skoda Fabia e Hayden Paddon su Hyundai i20, che ha così rafforzato la sua leadership nella classifica generale del Campionato europeo. Le sorti della gara si sono delineate sin dalla prima delle due prove lunghe del sabato (la SS3 Rocca di Cave-Subiaco di 32.30 chilometri), nella quale Crugnola ha allungato il passo sugli inseguitori, grazie anche all’ottima prestazione delle gomme P Zero Hard RA5A che hanno assicurato grip, resistenza e bassa usura in uno stage molto sfidante, contrassegnato da temperature alte. Un predominio che Crugnola ha confermato anche nelle ripetizioni del pomeriggio. Domenica il pilota lombardo ha amministrato il vantaggio, senza rinunciare a vincere anche la prova lunga del mattino (SS10 Santopadre di 29.08 chilometri). Bene anche Paddon che nella ripetizione della Santopadre ha migliorato la sua posizione e ha approfittato dei problemi alle gomme del diretto concorrente per portarsi al terzo posto assoluto alle spalle di Basso.

“Il Rally di Roma si conferma una gara non solo di grande fascino, ma anche molto sfidante – ha commentato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli – Gli asfalti intorno Fiuggi per la loro tortuosità richiedono grande esperienza e precisione di guida e non perdonano gli errori. Nonostante condizioni estreme, dovute alle elevatissime temperature, la versione hard RA5A del P Zero ha permesso a Crugnola di dominare la gara e a Pirelli di occupare l’intero podio, garantendo affidabilità e prestazioni, tanto sulle determinanti prove lunghe, quanto su quelle brevi. Complimenti ad Andrea per la sua vittoria nel CIAR e ad Hayden per la sua perseveranza”.

Il P Zero Hard RA5A ha debuttato con successo già lo scorso anno nel FIA ERC come evoluzione dello RA5, protagonista negli anni precedenti di numerose vittorie nel massimo trofeo continentale. La gomma hard Pirelli, sviluppata anche per il mondiale WRC, è stata progettata per affrontare gli asfalti abrasivi asciutti e presenta una mescola battistrada e una costruzione rinnovate rispetto al passato, con l’obiettivo di fornire migliori prestazioni e affidabilità nelle condizioni di gara più difficili e negli stage più lunghi, anche con temperature elevate, senza rinunciare a un rapido warm-up.

