Durigon “Lega protagonista a Messina, vogliamo unire il territorio”

MESSINA (ITALPRESS) - "Siamo vicini a tutte le comunità colpite dai gravissimi disastri che hanno interessato la Sicilia. Ai sindaci e ai territori che stanno vivendo questo dramma va la nostra solidarietà. Il governo ha già disposto uno stanziamento per far fronte all'emergenza: non sarà sufficiente, ma è un primo passo concreto per aiutare chi oggi è in difficoltà e avviare la ricostruzione". Lo ha dichiarato il senatore Claudio Durigon, vicesegretario nazionale della Lega, oggi a Messina durante i lavori del direttivo regionale del partito che si sono tenuti in serata. "Vogliamo costruire una filiera istituzionale che parta da Messina, passi dalla Regione e arrivi fino al Governo nazionale, per garantire risposte rapide ed efficaci alla città. La nostra presenza qui dimostra che la Lega sarà protagonista nelle prossime elezioni comunali, con un candidato capace di unire e rappresentare al meglio il territorio, in continuità con l'azione della Regione e del Governo", ha aggiunto. Durigon ha infine commentato anche la vicenda della multa legata al caso Sea Watch: "È una situazione che fa riflettere. Difendere i confini e ristabilire fiducia nel sistema giustizia è fondamentale. Serve buon senso e riforme che rafforzino la credibilità delle istituzioni". xr6/mgg/mca3