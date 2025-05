Due uomini uccisi a colpi di pistola in una falegnameria a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una falegnameria in via della Stazione di Ottavia a Roma. Il titolare ha trovato il corpo esanime di una persona all’interno del negozio e ha avvertito la Polizia di Stato.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, oltre al personale del 118. Sul corpo del primo uomo sono stati riscontrati quattro fori di pistola, due alla testa e due alla schiena. Gli agenti hanno poi trovato un altro uomo agonizzante, anche lui attinto da colpi di pistola, e morto poco dopo. Gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi sul duplice omicidio.

Secondo gli investigatori la morte delle due persone è da ricondurre a un omicidio-suicidio. Tutto sarebbe scaturito da un diverbio tra i due, nel corso del quale uno ha sparato uccidendo l’altro e poi si sarebbe sparato con con un colpo alla tempia. L’arma del delitto è stata ritrovata dagli agenti della Squadra mobile.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).