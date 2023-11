PALERMO (ITALPRESS/MNA) – Due trapianti di fegato su due pazienti maltesi sono stati eseguiti nel giro di poche ore a Palermo, all’Istituto Mediterraneo per i Trapianti. L’Ismett è una struttura d’eccellenza con un’esperienza quasi ventennale nella gestione di pazienti provenienti dall’estero. “Questo successo è anche merito di un accordo firmato nel 2011 tra le istituzioni italiane e maltesi – afferma Maurizio Di Fresco – Responsabile Pazienti Internazionali Ismett -. L’accordo crea benefici sia per i pazienti maltesi che possono ricevere presso l’ISMETT il trattamento medico che non è disponibile a Malta, sia per i pazienti italiani. Malta infatti invia in Italia gli organi che non vengono utilizzati quando viene identificato un donatore”.

A descrivere la loro esperienza all’Ismett sono Allan Vassallo e Carmen Abela. “Sono molto contento dell’esperienza che ho avuto, medici e infermieri sono stati molto gentili – spiega Vassallo -. Tutto è andato benissimo. Tutto il personale dell’ospedale ha fatto del suo meglio per prendersi cura di me. Mi sono sentito come a casa, come al Mater Dei a Malta, dove lo staff medico dà il massimo. Rispetto a prima adesso mi sento molto meglio”. “La mia esperienza in Ismett è stata favolosa – sottolinea Abela -. Quando ero a Malta mi era stata da una doppia opzione su dove fare il trapianto: Regno Unito o Palermo. Ho scelto la Sicilia perchè pensavo che mi sarei sentita più a mio agio con gli italiani. E’ stata un’esperienza eccezionale, sono rimasta colpita dall’età dello staff sanitario poichè sono tutti molto giovani. Ho notato che tutti sono al passo con gli sviluppi della medicina, sono aggiornati. Sono molto felice di aver fatto la scelta giusta venendo a Palermo”.

