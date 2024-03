VENEZIA (ITALPRESS) – “I miei complimenti agli studenti e alle studentesse degli Istituti agrari professionali “Della Lucia” di Feltre (BL) e “Parolini” di Bassano del Grappa (VI), che hanno partecipato alla 16° edizione delle Olimpiadi forestali Alpe Adria, che si sono svolte a Burgusio (BZ) tra il 20 e il 22 marzo. Una manifestazione volta alla promozione delle risorse forestali e montane, che ogni anno vede ragazzi e ragazze di Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Italia, Serbia, competere in cinque diverse prove di precisione, sicurezza e maestria: l’abbattimento degli alberi, la sostituzione di una catena di motosega, il taglio combinato, il taglio di precisione e la sramatura. Una competizione originale che valorizza l’offerta formativa dedicata alla montagna e sostiene opportunità di vita e di lavoro per chi vive con questa economia o in queste comunità. La manifestazione ha anche un altro valore: far stringere amicizia tra giovani di paesi diversi che percorrono lo stesso cammino scolastico e formativo, e che in un futuro prossimo saranno gli esperti che gestiranno i boschi e le foreste d’Europa, e potranno sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nel lavoro in una occupazione potenzialmente molto pericolosa”. Sono le parole con cui l’assessore all’Istruzione e formazione Elena Donazzan ha voluto esprimere il proprio plauso agli studenti, ai docenti, ai tecnici coinvolti nella gara.

“Per due giorni, trenta squadre maschili e femminili dei diversi Paesi, per un totale di 117 ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, si sono cimentate in gare di precisione con gli strumenti forestali specifici del loro percorso di studio, come le motoseghe. Gli allievi degli Istituti del Veneto si sono classificati al 5° posto assoluto (Parolini di Bassano, prima squadra italiana in classifica e per questo potrà accedere ai campionati europei studenteschi in programma in Romania) e 13° posto assoluto (Della Lucia), dando prova di grande competenza e abilità”.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).