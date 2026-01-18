Due scosse di terremoto nel Messinese: epicentro a Militello Rosmarino sui monti Nebrodi

NEBRODI MESSINA (ITALPRESS) – Due terremoti sono stati registrati nel primo pomeriggio nel Messinese, con epicentro a Militello Rosmarino, sui monti Nebrodi. Il primo sisma, di magnitudo 4, è avvenuto alle 14.54 ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione. A distanza di pochi minuti, alle 14.58, gli strumenti hanno rilevato una seconda scossa di minore intensità, pari a magnitudo 2.1, nella stessa area. Secondo le prime informazioni, non si segnalano al momento danni a persone o cose. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.

-Foto screenshot sito Ingv-

(ITALPRESS).