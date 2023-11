IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Andrea Quarto conquista due medaglie d’oro alla Cairo Para Powerlifting World Cup, con la migliore alzata a 206 kg e con il total best più alto con 406 kg (200+206). Peccato per la terza prova, non riuscita per un soffio a 212 kg, ma che Quarto ha dimostrato di avere nelle braccia. L’azzurro alza di ben 8 kg il suo personal best migliorando anche la sua posizione nel ranking per i Giochi Paralimpici di Parigi. Argento per l’egiziano Abdelbaset Mousa, bronzo per il moldavo Stefan Rosca. “E’ una bellissima emozione vincere due medaglie d’oro, è la prima volta – ammette Quarto – Far suonare l’inno nazionale per me è stato davvero un grande momento. Vengo da un anno impegnativo, dal punto di vista agonistico e psicologico ma oggi sono orgoglioso di essere riuscito a tirar fuori gli artigli e a raggiungere un gran risultato. 8 kili in più nel ranking sono tanti: i 212 kili in terza prova erano una chiamata che sapevo essere alta ma non impossibile. Sono usciti bene, li ho controllati, mancava pochissimo perchè salissero. A conti fatti dovrei essere 11esimo nel ranking per Parigi, considerando doppioni e passaggi di categoria dei miei avversari. C’è ancora tanto da lavorare, ma siamo sulla strada giusta. Parigi non è un sogno, si può fare e rimane il mio obiettivo principale”. “Sono molto contento del risultato, non era affatto scontato – sottolinea il dt azzurro, Sandro Boraschi – Andrea ha risposto bene e oggi deve godersi queste due medaglie d’oro, le prime per lui. Dopodichè riprenderà la preparazione per migliorarsi ulteriormente e andare a sollevare i 212 kg che sono mancati solo nella parte finale. Questo sarà l’obiettivo per la World Cup di Dubai del prossimo marzo”.

