NAPOLI (ITALPRESS) – Due nuovi treni regionali elettrici doppio piano, di ultima generazione, da oggi sono in circolazione in Campania sulla Napoli – Roma e Napoli – Salerno – Sapri. Sono stati inaugurati stamattina alla stazione ferroviaria di Napoli – piazza Garibaldi alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia Campania Maria Annunziata Giaconia e del Direttore Regionale Trenitalia Campania Mario Cuoco. Per i nuovi convogli ferroviari sono stati investiti 450 milioni di euro, che rientrano nel più ampio piano di investimenti previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto tra la Regione Campania e Trenitalia per un impegno economico complessivo di circa 700 milioni. “I nuovi treni – spiega Giaconia – sono sicuri, efficienti e viaggiano con puntualità”.

La flotta sarà completamente rinnovata entro il 2026. Sono previsti in totale 84 treni: 25 rock, 12 pop e 24 jazz, tutti i made in Italy. Oggi è stato inaugurato il quindicesimo rock.” Migliori performance, – prosegue Giaconia – ma anche confort. Spazi più ampi, pensati anche per chi vuole lavorare in treno con prese elettriche. Ci sono spazi per le biciclette, ampio spazio nei bagni, anche per i bambini, compreso il fasciatoio. Infine, spazio per i portatori di handicap”. Ma non solo, i nuovi treni sono anche sostenibili: consumano il 30% in meno di energia e sono costruiti con un materiale al 97% riciclabile. “Il 2 ottobre – conclude Giaconia – è stato lanciato il nuovo brand. A partire da marzo questo treno sarà giallo e verde, come i prati e il sole. Itreni del regionale sono oggi treni nuovi, non hanno nulla di meno dei Frecciarossa”.

I nuovi treni possono ospitare fino a 1400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga e al loro interno è possibile trasportare fino a 18 biciclette. “Agli 84 treni nuovi per Tremitalia – ha affermato il governatore De Luca – vanno aggiunti altri 130 treni sulle linee della Circumvesuviana. Stiamo facendo il collaudo di un treno destinato a Eav sulla linea Napoli – Sorrento, prodotto dalla Stadler. Ci vorranno 4 o 5 mesi per il collaudo. Siamo in Italia, i tempi sono sempre biblici. Dopodichè, già da questa estate cominciamo con la consegna dei primi treni che mettiamo in servizio sulla linea della Circumvesuviana Napoli – Sorrento”.

