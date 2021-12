ROMA (ITALPRESS) – Range Rover Evoque si arricchisce con il lancio della lussuosa Bronze Collection e della potente P300 HST.

La nuova Bronze Collection parte dal lusso e dal design Range Rover Evoque basandosi sulla ricca dotazione dell’Evoque S. Esternamente, il nuovo modello si distingue per il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d’aria laterali Burnished Copper e gli esclusivi cerchi in lega da 20″ a cinque razze Satin Dark Grey. E’ disponibile in tre colori – Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver – varianti che danno risalto al caratteristico tetto sospeso ed al design riduttivo degli esterni Evoque. All’interno, i rivestimenti in legno Natural Grey Ash, gli esclusivi tappetini Bronze Collection con angoli in metallo e i rivestimenti dei sedili in pelle goffrata Ebony, creano un’immediata sensazione di lusso.

La Bronze Collection Special Edition è disponibile con l’intera gamma di motori di prossima generazione Ingenium, benzina e diesel. Disponibile anche la Range Rover Evoque P300 HST. L’edizione speciale, motorizzata esclusivamente con il 2.0 Ingenium a benzina da 300 CV porta alla famiglia del SUV compatto di lusso, tutto il suo deciso appeal. Ispirata al look stealth e prestazionale della Range Rover Sport HST, la nuova edizione si basa sulla Evoque R-Dynamic S e presenta una combinazione esclusiva di aggiornamenti interni ed esterni.

Spinta dal benzina Ingenium da 300 CV la P300 HST, accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Questo modello 4×4, con la sua trasmissione automatica a nove rapporti e l’avanzato Terrain Response 2, combina una dinamica maneggevolezza su strada con le capacità all-terrain della Range Rover.

Per il 2021 la modalità SAVE della PHEV è stata migliorata, e consente una ricarica più efficace durante la marcia, quando la carica della batteria viene risparmiata per una parte successiva del percorso: alla velocità costante di 112 km/h la batteria può raggiungere l’80% della carica in soli 90 minuti. Oltre la P300e PHEV, l’Evoque offre tutta una gamma di motorizzazioni che comprende due efficienti diesel Ingenium next generation a quattro cilindri con tecnologia MHEV. Con uno starter a cinghia ed un pacco batterie, i veicoli MHEV recuperano l’energia normalmente persa in decelerazione, rinviandola alla batteria da 48 Volt del veicolo a tutto vantaggio delle prestazioni e dei consumi. Completa gli altri aggiornamenti tecnologici, il ventaglio di sistemi avanzati di assistenza alla guida dell’Evoque, che ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP. Il nuovo Rear Collision Monitor controlla tramite un radar il posteriore dell’Evoque, che è così preparata a ridurre la violenza di un eventuale impatto; il 3D Surround Camera opzionale controlla l’area circostante il veicolo fino alla velocità di 30,6 km/h per facilitare le manovre e la navigazione su terreni difficili.

La nuova Range Rover Evoque è ora disponibile per ordinazioni, con prezzi a partire da 41.155 euro.

(ITALPRESS).