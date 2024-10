MODENA (ITALPRESS) – Nel mese di settembre, presso la storica sede del Tridente in viale Ciro Menotti a Modena, Maserati ha consegnato un esemplare unico realizzato in esclusiva per due clienti davvero speciali: si tratta della MC20 Maserati per Maserati, commissionata dai nipoti di Ettore Maserati, fondatore del marchio italiano nel 1914 insieme ai fratelli Alfieri ed Ernesto. Alberto ed Ettore Maserati sono anch’essi fratelli e dal nonno hanno ereditato la passione per i motori e quella per i sogni che diventano realtà. MC20 Maserati per Maserati nasce infatti dal desiderio dei nipoti di Ettore di lasciare ai propri figli un ricordo tangibile del brand che oggi è simbolo di lusso e sportività nel mondo, e che da 110 anni si distingue nell’industria automotive e nel motorsport. La straordinaria vettura è una creazione 100% made in Modena, perfetta interprete di tutto ciò che ha reso grande e celebre il marchio Maserati oltre i confini della Motor Valley: MC20 è la halo car per eccellenza del Tridente, attraente coupè equipaggiata con il motore V6 Nettuno da 630 CV.

Questa versione su misura è esaltata da dettagli distintivi, finiture di lusso, e resa ancora più straordinaria da una personalizzazione ricercata e dedicata, frutto del programma di personalizzazione Fuoriserie, che riflette il desiderio di omaggiare la storia di Maserati e rendere questo gioiello un’auto dalla personalità unica.

La supersportiva MC20 Maserati per Maserati è una bespoke dal valore affettivo e simbolico inestimabile, poichè custode della DNA e della storia di un’intera famiglia, ricca di valori che perdurano nel tempo attraverso la migliore testimonianza del Tridente: una nuova icona firmata Maserati. MC20 Maserati per Maserati è una Maserati nella sua accezione più profonda: la livrea Blu Infinito è uno dei colori più rappresentativi della produzione del Tridente, arricchita dalla doppia striscia in Bianco Pastello che conferisce alla vettura un’indole ancora più sportiva. L’armonico contrasto tra la brillante vernice e le finiture in stile racing è suggellato dal Tridente in Grey Pastel in bella mostra sul tonneau, dove “riposa” il ruggente motore Nettuno. L’esterno è caratterizzato dal pacchetto in fibra di carbonio – che valorizza anche gli interni – e da contenuti bespoke, come i loghi “Maserati per Maserati” e “Maserati Fuoriserie” sul parafango posteriore personalizzati in Bianco Pastello, e i badge laterali porta “MC20 Maserati per Maserati” personalizzati con scritta in nero su sfondo vernice. Infine, le pinze freno in Rosso e i cerchi da 20″ in Glossy Black regalano ancora più carattere a un’auto nata per stupire.

La personalizzazione prosegue all’interno, dove predomina l’Alcantara – insieme al carbonio sul volante MC20 in Nero/Nero – mentre le finiture in Nero/Blu New impreziosiscono l’abitacolo. I sedili sportivi a 6 vie permettono di immergersi totalmente in un ambiente sportivo e al tempo stesso lussuoso; la plancia e i pannelli porta sono a contrasto in Nero/Nero-Blu Backing, e nella zona centrale laterale le sedute sono in Nero-Blu Backing/Blu New. Gli inserti in carbonio Macrotwill completano una personalizzazione raffinata e accattivante, nel migliore stile Maserati. Alla consegna erano presenti i nipoti di Ettore Maserati e i tre pronipoti del fondatore, oltre alla moglie di Carlo Maserati (figlio di Ettore), scomparso nel 2018. Luca Delfino, Chief Commercial Officer globale di Maserati, ha fatto gli onori di casa accompagnato da Andrea Bertolini, Chief Test Driver Maserati, e da Ermanno Cozza, presenza storica per Maserati: dopo avere varcato i cancelli di viale Ciro Menotti nel 1951, a soli 18 anni come apprendista aggiustatore motorista, Cozza ha lavorato per il Tridente per 60 anni. Il piccolo evento ha avuto il sapore di un vero e proprio incontro in famiglia, al quale hanno partecipato anche tre antenate d’onore. La nuova arrivata è stata svelata dal personale della produzione che ha realizzato MC20 Maserati per Maserati; al suo fianco, una Maserati A6, una 6C34 e una 6CM, proprio come in una foto ricordo tra fratelli e sorelle.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).