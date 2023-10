ROMA (ITALPRESS) – In Israele non si hanno più tracce da 48 ore di due coniugi, che si trovavano nel kibbutz di Bèeri, nel deserto del Negev. Lo ha riferito al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Si tratta di due cittadini italiani che hanno anche passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza, che erano nel kibbutz di Bèeri, e che non rispondono all’appello, non rispondono alle chiamate, non sono rintracciabili – ha spiegato Tajani -. Insieme con le autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa può essere accaduto loro. La nostra ambasciata, il nostro consolato, l’Unità di Crisi del ministero degli Esteri sono al lavoro, in contatto sempre con le autorità di Tel Aviv”.

“Mi auguro che non siano stati presi prigionieri e non siano stati portati dentro la Striscia di Gaza, ma non abbiamo nessuna notizia nè in un senso nè in un altro – ha aggiunto il ministro -. Ci sono circa mille ragazzi che sono arruolati nell’esercito di Israele e stanno svolgendo servizio di leva con doppio passaporto, ma non abbiamo altre notizie negative su cittadini italiani”.

