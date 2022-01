Due intossicati in provincia di Monza per l’incendio di un capannone

Vigili del fuoco al lavoro a Usmate Velate, in provincia di Monza, per l'incendio di un capannone adibito al riciclo di materiale elettrico. Operazioni di bonifica in corso. Soccorsi due operai intossicati. gtr/abr/