LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Cinquanta migranti sono in pericolo e rischiano di morire dopo che sono fuggiti dalle coste libiche. Lo ha confermato l’ong internazionale Alarm Phone. Secondo i migranti, il motore ha smesso di funzionare, la barca è alla deriva e l’acqua sta entrando nella barca. Alarm Phone ha confermato che le autorità sono state allertate e ha sollecitato la necessità di un soccorso rapido per salvare i migranti in un luogo sicuro.

Nel frattempo, un altro gruppo di 14 migranti che ha lasciato la Libia è in pericolo nella regione del Mediterraneo centrale. Alarm Phone ha confermato di aver stabilito un contatto con i migranti che si trovano su un gommone nella zona di ricerca e soccorso maltese. Le autorità maltesi sono informate della situazione, tuttavia finora non è stata avviata alcuna operazione di soccorso per salvare i migranti.

