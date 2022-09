Due arresti e una denuncia per usura ed estorsione a Livorno

I Carabinieri di Livorno hanno eseguto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di 2 persone, entrambe livornesi e di 36 anni, indagate per usura ed estorsione in concorso. Per il solo delitto di usura un albanese, di 39 anni, è stato denunciato in stato di libertà. tvi/red