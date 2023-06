Due anni dalla scomparsa di Chiara, il padre “Il dolore non passa”

Lo scorso 27 Giugno è stato il secondo anniversario dalla morte di Chiara Gualzetti, uccisa a 15 anni da un suo coetaneo a Monteveglio, in provincia di Bologna. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha incontrato il padre, Vincenzo Gualzetti: "Il dolore non passa e il tempo non migliora le situazioni". fsc/gtr