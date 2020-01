DUE AGGRESSIONI CONTRO MEDICI A NAPOLI

Ancora violenze nei confronti del personale medico, a Napoli. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha denunciato sul suo profilo Facebook due aggressioni in poche ore.

Nel primo caso, nel quartiere Barra, è stato lanciato un petardo verso un’ambulanza: nell’aprire la portiera del mezzo, il medico in servizio è stato “investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio”. Il secondo caso si è verificato all’ospedale San Giovanni Bosco, dove una dottoressa è stata aggredita verbalmente e poi colpita con una bottiglia in faccia da un paziente probabilmente psichiatrico, senza un apparente motivo.

(ITALPRESS).