Ducrot (Viaggi dell’Elefante) “Puntiamo sull’Italia per il rilancio”

"Ci troviamo in una situazione del tutto inedita. Non siamo stati con le mani in mano, ma abbiamo creato un prodotto che non avevamo, il prodotto Italia. È una bellissima sfida". Lo dice all'ITALPRESS Enrico Ducrot, amministratore delegato del tour operator Viaggi dell'Elefante. mgg/mrv/red