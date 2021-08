BOLOGNA (ITALPRESS) – Ducati si dimostra particolarmente attenta all’attitudine giramondo dei suoi appassionati, proponendo una selezione di accessori touring dal catalogo Ducati Performance, creati per aumentare il piacere dell’avventura in sella. All’interno della gamma Ducati sono presenti diverse famiglie di moto capaci di bilanciare l’anima tipicamente sportiva delle Rosse di Borgo Panigale con un alto livello di comfort. Moto come la Multistrada, la SuperSport 950, il Diavel 1260 e l’XDiavel possono essere utilizzate per percorrere lunghi itinerari anche suddivisi in più giornate e la scelta dei giusti accessori e di un corretto equipaggiamento tecnico rende questi viaggi ancora più piacevoli per i motociclisti. Per questo motivo la Casa di Borgo Panigale lavora con grande cura alla realizzazione degli accessori touring contenuti all’interno del catalogo Ducati Performance, collaborando con le migliori aziende del settore e affidando il design degli stessi al Centro Stile Ducati.

L’impegno profuso si traduce nella produzione di componenti studiati su misura per ogni famiglia di moto, che i Ducatisti possono visualizzare online nella sezione “configuratore” del sito Ducati.com e ordinare nella concessionaria più vicina.

Gli accessori simbolo del mondo touring sono le borse e le valigie, strumenti indispensabili per portare con sè tutto il necessario mentre si esplorano nuove località. Il catalogo Ducati Performance ne propone di diverse tipologie in base alla famiglia di moto su cui vengono montati. Nel caso della Multistrada V4, la globetrotter per eccellenza della gamma Ducati, le valigie rigide laterali possiedono volumetrie studiate per assicurare la massima capienza e raggiungono il massimo della praticità in abbinamento al top case con sistema di sgancio rapido integrato al veicolo e al cavalletto centrale, indispensabile per parcheggiare la moto sempre in sicurezza. Sia le valigie laterali che il top case hanno linee studiate per integrarsi al meglio con il design della moto e possono essere personalizzate con i set di cover, disponibili in vari colori. Per la SuperSport 950, la sportiva stradale della gamma di Borgo Panigale, oltre alle morbide borse laterali e alla borsa per sella passeggero, Ducati propone la borsa magnetica da serbatoio, dotata di ampie tasche, chiusura a zip e di un sistema di montaggio estremamente rapido. Per chi ama viaggiare in coppia è fondamentale garantire il massimo del comfort anche al passeggero. Accessori come la sella riscaldata (disponibile su Multistrada V4 sia per il pilota che per il passeggero) consentono di godersi il percorso anche nelle giornate più fredde e sulle strade di montagna, mentre le pratiche maniglie passeggero assicurano un comodo sostegno in ogni momento del viaggio e sono disponibili come accessorio per SuperSport 950, Monster e Hypermotard 950. Infine, un accessorio davvero utile soprattutto per i viaggi più lunghi disponibile per alcuni modelli Ducati è il kit navigatore satellitare Ducati Zumo 396. Oltre a fornire indicazioni stradali, consente di memorizzare la traccia dei percorsi effettuati, di condividere in tempo reale gli itinerari, ma anche di effettuare chiamate in vivavoce e di ascoltare musica. Il navigatore Ducati Zumo 396 è dotato di un ampio schermo da 4,3″ e possiede una struttura robusta, impermeabile e resistente agli schizzi di carburante e all’esposizione ai raggi ultravioletti. E’ inoltre disponibile il set supporto navigatore alto, che permette una perfetta visibilità del navigatore e del cruscotto anche in presenza di borse da serbatoio.

