Dua Lipa ha annunciato il suo terzo album, Radical Optimism. L'album uscirà il 3 maggio e sarà composto da 11 canzoni, tra cui la hit globale "Houdini" e il nuovo singolo "Training Season", pubblicato di recente. Ispirato alla scoperta di sè da parte di Dua, Radical Optimism è un album che attinge alla pura gioia e felicità di avere chiarezza in situazioni che un tempo sembravano impossibili da affrontare. I duri addii e gli inizi vulnerabili che prima minacciavano di schiacciare l'anima, diventano pietre miliari quando scegli l'ottimismo e inizi a muoverti con grazia attraverso il caos. Rolling Stone ha definito l'album "beatitudine pop", notando che è "unicamente e totalmente Dua Lipa: dance pop sicuro di sè, pieno di battute argute pronte per le didascalie di Instagram". Infuso dell'energia della città natale di Dua, Londra, lo spirito dell'album incarna la crudezza, l'onestà, la fiducia e la libertà del britpop degli anni '90. Radical Optimism trasporta l'ascoltatore in un mondo pop sognante e ricco di musicalità, non apologetico nei testi e liberatorio nei suoni. "Un paio di anni fa, un amico mi ha fatto conoscere il termine Radical Optimism. E' un concetto che mi ha colpito e mi ha incuriosito sempre di più quando ho iniziato a giocarci e a inserirlo nella mia vita", racconta Dua. "Mi ha colpito l'idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Allo stesso tempo, mi sono ritrovata a guardare la storia della musica della psichedelia, del trip hop e del britpop. Mi è sempre sembrato così fiduciosamente ottimista, e questa attitudine ed onestà sono sensazioni che ho portato nelle mie sessioni di registrazione".

Dua ha lavorato con un team di collaboratori fondamentali per tutto il progetto, tra cui Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker.

