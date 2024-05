ROMA (ITALPRESS) – Dopo La Ferita ed Eccoci Qui arriva in rotazione radiofonica da giovedì 16 maggio Vita, terzo singolo estratto da Autoritratto, l’ultimo album di Renato Zero pubblicato lo scorso dicembre per Tattica. La traccia 12 di Autoritratto, che porta la firma di Lorenzo Vizzini, è un autentico inno alla vita, che la celebra in tutta la sua bellezza accogliendo anche le sfide e le tempeste dell’esistenza. Vita impreziosisce la setlist di Autoritratto – I Concerti evento, l’avventura live di Renato Zero (prodotta da Tattica) che dopo le 14 date sold out di marzo a Firenze e Roma, tra giugno e luglio toccherà con doppia data Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula (CA), e tra settembre e novembre arriverà nei palasport di Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma.

foto: ufficio stampa Goigest

(ITALPRESS).