ROMA (ITALPRESS) – DS 9 introduce DS Iris, il nuovo sistema multimediale DS Automobiles e nuovi rivestimenti interni. DS Iris system multimedia. Questo presenta un’interfaccia completamente rivista che può essere completamente configurata e personalizzata, ed è reattiva, fluida e aiutata dal riconoscimento vocale naturale Iris. Il touchscreen da 12″ ad alta risoluzione visualizza un menu composto da widget per accedere a tutte le funzioni con un unico movimento che controlla la navigazione connessa 3D, l’aria condizionata, le sorgenti audio digitali e tutti i dati di viaggio. Questo schermo user-friendly consente inoltre di vedere una visione a 360°, fornita da nuove fotocamere digitali ad alta risoluzione, o di accedere alle funzioni Mirror Screen, CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi o tramite due porte USB C. Connected Navigation aiuta il conducente a scegliere il percorso migliore. Monitora le condizioni del traffico e calcola i percorsi migliori in tempo reale. Lo schermo visualizza le zone pericolose, compresi i controlli di velocità (a seconda della legislazione del paese), le previsioni meteorologiche, il luogo e i prezzi delle stazioni di servizio o l’ubicazione dei parcheggi pubblici e delle stazioni di ricarica. Per i parcheggi all’aperto, DS IRIS SYSTEM mostra il livello di probabilità di trovare un parcheggio nelle principali città. Tutti gli aggiornamenti vengono eseguiti automaticamente. Il sistema è collegato all’app mobile MyDS che consente di inviare destinazioni dallo smartphone allo schermo del DS 9, di programmare il precondizionamento della ventilazione dell’ambiente o la ricarica della batteria, di consultare lo stato di carica della batteria o i dati da viaggi precedenti, per ricevere avvisi di manutenzione proattiva o per utilizzare il telecomando digitale per bloccare e sbloccare le porte, accendere le luci e suonare il clacson. La gamma cresce con l’aggiunta di un terzo livello di allestimento, Opèra che si affianca a Performance Line+ e Rivoli+. Questa offerta top di gamma presenta un insieme di dotazioni e tecnologie come il rivoluzionario sistema di sospensione attiva DS Active Scan Suspension controllato da una telecamera. In questo modo, il sistema permette alle sospensioni del veicolo di adattarsi alle imperfezioni della strada. I passeggeri possono perciò godere di un comfort eccezionale.

Presente inoltre l’Extended Safety Pack con guida semi-autonoma DS drive assist livello 2, il DS driver attention monitoring e il DS night vision. In aggiunta è previsto un esclusivo sistema audio Focal Electra, il DS Lounge Pack per i passeggeri posteriori, incluso il bracciolo centrale posteriore in pelle Premium, il pulsante di cortesia per spostare il sedile del passeggero anteriore in avanti rispetto ai sedili posteriori, il climatizzatore automatico bi-zona estesa e i sedili posteriori riscaldati, massaggianti e raffreddati, nonchè il tetto apribile, il cofano elettrico, il parabrezza riscaldato e l’allarme antifurto. Questa nuova finitura Opèra è offerta con rivestimento in pelle Nappa con cinturino in tre colori distinti: interno Art Rubis Rosso, Art Basalt Nero e il nuovo interno Grigio Perla.

L’eleganza dell’allestimento è rappresentata dalla pelle Nappa sui sedili impreziositi dal logo DS in rilievo sulla parte anteriore dei poggiatesta, sulla console centrale e sul cruscotto, indipendentemente dal colore scelto. Gli interni Rubis e Art Basalt sono inoltre dotati di esclusivi rivestimenti in pelle che offrono un look particolarmente gradevole. Un’altra novità di DS 9 MY 23, l’headliner in Alcantara di colore Grigio che dona luce all’abitacolo. In Italia DS 9 Opèra è offerta al prezzo di 75.900 euro nella modalità ibrida plug-in E-Tense 250 e 87.250 euro per la versione E-Tense 4×4 360.

La collezione Esprit de voyage è disponibile su DS 9 MY 23. Come per le case di alta moda e in linea con l’arte francese del viaggio, DS Automobiles mette in mostra una raffinatezza unica caratterizzata da interni esclusivi in pelle chiara. Colori chiari e brillanti completano gli interni con sedili interamente in pelle Nappa grigio perla. La consolle centrale, il cruscotto e il rivestimento del pannello porta sono tutti in pelle Nappa grigio perla. Il rivestimento dell’abitacolo è completamente rivestito in Alcantara Grigio Perla e anche gli interni delle porte riprendono questo colore Grigio Perla, così come il motivo sui tappetini anteriori e posteriori, che presenta una speciale cucitura Zèphir. Sul pannello sotto lo schermo centrale, la nappa grigio perla è goffrata termicamente con una tecnica sviluppata dagli artigiani di DS Automobiles per dare enfasi a questa forma unica.

Ereditato dagli iconici inserti guillochè in rilievo degli orologiai parigini, Clous de Paris identificano la posizione del DS Design Studio Paris da cui i raggi si estendono,tracciando una mappa dell’Europa. Questo design creato per la collezione Esprit de voyage viene proposto in diversi modi su questa collezione. Queste linee sono ripetute sulla plancia e sui badge delle porte anteriori, nonchè attraverso l’incisione laser sulle calotte degli specchietti. I materiali di alta qualità accompagnano altre caratteristiche dell’abitacolo con un volante in pelle fiore Nero Basalto, un cruscotto Nero Basalto in pelle Nappa e un ripiano posteriore in Alcantara Nera. E’ disponibile in quattro colori: Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Grigio Platino e Nero Perla. In Italiè offerto al prezzo di 76.250 euro per la modalità ibrida plug-in E-Tense 250 e 87.600 euro per la versione E-Tense 4×4 360. Al top della gamma, DS 9 MY 23 E-Tense 4×4 360, con un motore termico a 4 cilindri da 200 cavalli e due motori elettrici, uno da 110 cavalli (integrato nel cambio anteriore) e l’altro da 113 cavalli (collegato all’asse posteriore), con una trasmissione intelligente a quattro ruote motrici. La batteria da 15,6 kWh beneficia di una gestione avanzata per il risparmio energetico che soddisfa le diverse esigenze.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).