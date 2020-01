DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, IBRIDO DINAMICO

In modalità a zero emissioni Ds 7 Crossback E-Tense 4×4 dispone di un’autonomia fino a 58 chilometri a batteria di trazione completamente carica. L’ibrida plug-in, grazie alla presenza di un motore benzina da 200 CV e due motori elettrici, guadagna una esaltante motricità che solo la trazione integrale riesce a conferire. Le emissioni sono di 34 grammi di CO2, un dato che colloca Ds 7 Crossback E-Tense 4×4 nel più basso livello di emissioni (Gruppo 1) indicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il risultato non è certamente casuale, poiché la carrozzeria nasconde tecnologie sperimentate nel mondo delle competizioni sportive, un ambito particolarmente utile per chi lavora alla messa a punto delle auto di serie. Quasi un passaggio di tecnologia, che sfrutta la partecipazione di DS Automobiles nella Formula E, consentendo d’introdurre notevoli migliorie tecniche nei software di Ds 7 Crossback E-Tense 4×4. In particolar modo il recupero dell’energia derivante dall’utilizzo della funzionalità frenata durante la guida, fornisce un contributo pari al 25% sulla energia complessiva. Questa funzione permette all’auto una decelerazione, al rilascio dell’acceleratore, in grado di raggiungere 1,2 m/s2 per trasformare l’energia cinetica in nuova energia da immettere nella batteria. Apporto che si rivela fondamentale nel garantire i 58 km di autonomia, nella guida in modalità elettrica a zero emissioni. Questa modalità consente di approfittare del silenzio che i due motori elettrici di bordo regalano, senza rinunciare all’aspetto prestazionale garantito dai 135 km/h di velocità massima con la trazione esclusivamente elettrica. La ricarica della batteria di trazione, viene in ogni caso completata in 2 ore, con specifica wallbox da 32A. Oltre a dimostrare di essere una ammiraglia amica dell’ambiente, Ds 7 Crossback E-Tense 4×4 promette un importante risparmio sul carburante, visto che sono sufficienti 1,3 litri di benzina per 100 chilometri secondo il rigoroso ciclo di omologazione WLTP. Economia di esercizio che non incide sulle reattività della vettura, sottolineata dai 5,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Risultato frutto dei 300 CV complessivi di potenza affiancati da una esuberante coppia di 520 Nm, che definiscono la velocità massima in 240 km/h. Tre modalità di guida: ibrido, sport e 4 ruote motrici, hanno il compito di affinare ulteriormente il carattere stradale, dando la priorità al contenimento dei consumi piuttosto che alla dinamicità di guida.

