Essere assistiti da una serie di aiuti totalmente autonomi è fondamentale per la sicurezza, grazie a tempi di reazione decisamente più rapidi rispetto alla prontezza del conducente e ad automatismi che salvaguardano dai rischi dovuti alla distrazione.

Non a caso, il corollario di sistemi presenti sul SUV DS 7 Crossback e-Tense 4×4 abbraccia anche funzionalità di uso quotidiano. E’ il caso del freno di stazionamento elettrico, il cui inserimento automatico garantisce una serenità a prova di dimenticanza.

Su strada, la guida beneficia della telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza e del radar localizzato nel paraurti anteriore. Il monitoraggio continuo di quanto avviene frontalmente alla vettura è garantito da Ds connected pilot e Adaptive cruise control, così velocità, traiettoria e distanze vengono tutelate in maniera rigorosa e sicura.

Tanto più che il mantenimento della corsia vede il ruolo protagonista del Lane positioning assist. Unito all’Active lane departure warning system definisce il comportamento stradale e autostradale, con una soglia di sicurezza che mette al riparo anche dalle disattenzioni degli altri automobilisti. Questo sistema infatti, utilizzando la telecamera posizionata nella parte superiore del parabrezza per identificare le linee della corsia a terra e ai lati della strada, corregge automaticamente la traiettoria del veicolo avvisando il conducente se rileva il rischio di superamento accidentale di una linea o della banchina.

Quando invece DS 7 Crossback e-Tense 4×4 si trova ad affrontare manovre di posteggio, ecco entrare in azione la telecamera a 360° di visione. Supportata dai sensori di parcheggio, il suo monitoraggio su quanto circonda la vettura promette protezione dalle numerose insidie che si celano dietro questa manovra quotidiana.

A qualunque velocità, DS 7 Crossback e-Tense 4×4 dispiega quindi uno spettro invisibile di sistemi che hanno il compito di proteggere la vettura e il suo carico più prezioso, quei passeggeri che possono continuare a godere dell’esclusivo comfort unito alla raffinatezza dei modelli della gamma DS.

