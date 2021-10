ROMA (ITALPRESS) – Il sistema di recupero dell’energia in frenata applicato su DS 3 Crossback E-Tense deriva dall’esperienza e dai successi del team DS Techeetah in Formula E. Ad ogni decelerazione, la vettura recupera preziosa energia che la batteria di trazione permette di immagazzinare per un successivo utilizzo. La funzionalità agisce come freno motore, consentendo al veicolo di decelerare senza dover premere il pedale del freno. Nel contempo, la pressione sullo stesso pedale permette di rallentare più velocemente. Nell’uso cittadino, il risultato è subito evidente, per un recupero di energia che può raggiungere fino al 25% del totale dell’energia disponibile. Questa caratteristica porta anche un vantaggio secondario, legato al minor logorio dei freni, sottoposti ad una usura decisamente inferiore rispetto alle vetture con i tradizionali motori endotermici. Nella strumentazione digitale di DS 3 Crossback E-Tense, l’indicatore di potenza mostra con la posizione charge la dinamica di ricarica, che può essere ulteriormente accentuata dalla posizione della leva cambio su ‘B’ come brake. In questo caso, aumenta l’effetto freno motore e di riflesso il recupero di energia. Utile nelle ripide discese come i tornanti di montagna, dimostra anche l’effetto di salvaguardia sulla sollecitazione dell’impianto frenante. Dalla monoposto di Formula E alla strada, il comune denominatore delle tecnologie DS Automobiles continua a voler rappresentare un vantaggio concreto, all’insegna dello stile unico ed inequivocabile che da sempre contraddistingue il brand.

(ITALPRESS).