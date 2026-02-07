ROMA (ITALPRESS) – Nuovo colpo allo spaccio nelle periferie della Capitale, dove i Falchi della Polizia di Stato hanno arrestato otto pusher nel corso di una serie di interventi mirati condotti tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. L’operazione, portata avanti dagli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, è scattata a seguito di una mappatura dettagliata delle aree più sensibili del quadrante compreso tra viale dell’Archeologia e la zona del cosiddetto “Ferro di Cavallo”.

Muovendosi in incognito tra palazzi, androni e spazi condominiali, i poliziotti hanno monitorato le dinamiche dello spaccio fino a intercettare il momento del cambio turno tra due pusher che avevano trasformato un muretto in un deposito operativo. Bloccati durante la cessione della droga, uno dei due è stato trovato in possesso di oltre 300 involucri di cocaina, mentre il complice nascondeva 19 dosi e denaro contante in banconote di piccolo taglio.

Poco dopo, un altro giovane è stato arrestato dopo un tentativo di fuga all’interno di uno stabile: aveva con sé circa 100 dosi di cocaina e oltre 350 euro. A Ponte di Nona, gli agenti hanno smantellato un sistema rodato basato su vedette e coppie operative.

Quattro i pusher arrestati: due bloccati tra via Capitini e via Luthuli con 14 dosi di cocaina, altri due sorpresi mentre recuperavano la droga da un nascondiglio magnetico collocato sotto il telaio di un’auto. L’ultimo arresto è avvenuto nella periferia ovest della città, dove un quarantottenne di origine filippina è stato trovato in possesso di dosi di shaboo pronte per la vendita.

IL VIDEO

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).