MILANO (ITALPRESS) – La Polizia a Cinisello Balsamo ha arrestato due italiani di 19 e 21 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di armi clandestine.

Gli agenti, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in via Speri, hanno notato il 19enne mentre saliva all’interno di un’auto guidata dal 21enne, suo parente. I poliziotti hanno seguito l’auto fino a un complesso di box in via Leonardo Da Vinci e nella circostanza hanno notato il 19enne che stava abbassando la cler di un box mentre il 21enne stava nascondendo un sacchettino all’interno dello sportello del carburante. Gli agenti di via Cilea hanno fermato i due giovani, trovati in possesso di 350 euro in contanti, e recuperato il contenuto del sacchetto consistente in 53 grammi di cocaina; inoltre, all’interno del bagagliaio di un’altra autovettura, parcheggiata nel box, i poliziotti hanno trovato una macchina da sottovuoto, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, una pistola con matricola abrasa e un fucile da caccia, entrambe le armi munite di relativo munizionamento. Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Monza.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Polizia Milano