Droga, 18 arresti tra Piacenza e Milano

Diciotto persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza tra la provincia piacentina e l'hinterland milanese per spaccio, traffico e produzione di sostanze stupefacenti. Le misure cautelari, in carcere e agli arresti domiciliari, sono state eseguite al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Piacenza, che ha preso il via da un tentativo di importazione di anfetamine, attraverso il darknet. agr/gtr/