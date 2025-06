Dragotto “Evento Gigi&Friends a Palermo sarà fantastico”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'evento è stato voluto principalmente da me e da Gigi D'Alessio. E' stato lui a suggerire di fare un evento a Palermo, E' importante per il poliambulatorio, abbiamo già investito un milione e mezzo. Faremo una cosa fantastica". Lo ha detto Tommaso Dragotto a margine della presentazione di 'Gigi&Friends - Sicily for life', l'appuntamento che, il 20 e il 21 giugno, allo stadio Renzo Barbera vede protagonisti numerosi artisti italiani e il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un poliambulatorio dedicato alle malattie rare pediatriche. xd8/pc/mca2