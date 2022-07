ANKARA (ITALPRESS) – Questo incontro “tra Turchia e Italia indica la volontà comune nel rafforzare la collaborazione tra i due paesi. Italia e Turchia sono partner, alleati, abbiamo davanti grandi sfide a partire dalla guerra in Ucraina, e i nostri paesi sono uniti nel sostengo a Kiev e siamo in prima linea nel cercare una soluzione per fermare le ostilità, per trovare una pace duratura”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara. “Dobbiamo rafforzare i rapporti con la Turchia” ha aggiunto.

(ITALPRESS).

