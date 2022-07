Draghi in Senato “Non serve una fiducia di facciata”

"All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell'Aula del Senato. sat/mrv