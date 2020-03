La DR, seguendo la geniale linea tracciata dall’ingegnere Cristian Fracassi della Isinnova, ha avviato la lavorazione di un presidio sanitario per la terapia sub intensiva, realizzato sulla base di una maschera da snorkeling distribuita da Decathlon, opportunamente modificata. La maschera è corredata di una valvola di congiunzione, definita Charlotte, realizzata con stampanti 3D ad affinamento di acido polilattico, solitamente utilizzate da DR per la prototipazione rapida nel Centro Ricerca & Sviluppo. L’azienda è attualmente in grado di assemblare l’intero presidio per la ventilazione assistita in trenta unità al giorno.

L’azienda, dopo aver acquistato un cospicuo numero di maschere direttamente da Decathlon Italia, metterà questo particolare tipo di respiratore a disposizione di tutte le strutture sanitarie che ne faranno richiesta, a titolo assolutamente gratuito. Dopo gli ospedali molisani di Isernia, Campobasso e Termoli, la DR fornirà la sanità campana, in particolare la A.S.L. Napoli 1 da cui è arrivata una cospicua richiesta, soprattutto per fronteggiare le esigenze dell’Ospedale Covid19 – Loreto Mare.

Si specifica che si tratta di un dispositivo medico privo di marchio CE impiegato ad uso compassionevole in casi eccezionali di necessità ed urgenza, nell’interesse della protezione della salute di un singolo paziente ed in assenza di alternative terapeutiche valide. A tal proposito si precisa ulteriormente che dovrà essere appositamente sterilizzato dagli operatori sanitari prima dell’utilizzo. “In questo momento di difficoltà è giusto condividere le proprie competenze ed esperienze, offrendo un contributo concreto – ha dichiarato l’AD Antonella Tortola. E’ semplicemente quello che abbiamo fatto. Sulla base della geniale idea dell’ingegnere Fracassi, abbiamo messo a disposizione le nostre professionalità e strutture”.

