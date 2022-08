VERONA (ITALPRESS) – La squadra di calcio dell’Hellas Verona avrà un nuovo compagno di viaggio. DR Automobiles Groupe, infatti, sarà il Co-Jersey Sponsor gialloblù per la stagione 2022/23.

L’azienda automobilistica italiana, fondata nel 2006 a Macchia d’Isernia, in Molise, scenderà in campo con i calciatori allenati da mister Gabriele Cioffi in tutte le partite ufficiali della stagione. Una scelta nata dalla volontà di DR Automobiles Groupe di accrescere il percepito del proprio marchio in Italia e non solo. DR Automobiles Groupe è un gruppo automobilistico italiano che produce e commercializza i modelli dei due brand DR ed EVO. Ha appena lanciato due nuovi marchi di segmento più alto, Sportequipe ed ICKX, che inizierà a commercializzare dal prossimo autunno. La fabbrica ha sede in Molise, a Macchia d’Isernia (IS), all’interno dell’head-quarter di DR Automobiles Groupe.

Il network italiano annovera al momento oltre 200 dealer e 350 service center diffusi in modo capillare su tutto il territorio italiano. Dal 2018 il gruppo ha iniziato ad approdare anche su alcuni dei principali mercati europei, sui quali conta di rafforzare la propria presenza dal 2023. La previsione di chiusura del 2022 è di circa 20.000 auto vendute sul mercato italiano. “Siamo molto contenti della partnership con l’Hellas Verona – commenta Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione e Marketing di DR Automobiles Groupe -. Il nostro brand storico, DR, sarà il co-jersey in questa stagione, rafforzando così la propria presenza e la propria visibilità nel campionato italiano di calcio. Abbiamo scelto il Verona per i suoi trascorsi di successo e per quello che rappresenta oggi, una realtà importante del nostro calcio”.

“Siamo felici – dichiara Maurizio Setti, Presidente dell’Hellas Verona FC – che un’azienda italiana abbia deciso di affiancare l’Hellas Verona per accrescere la propria riconoscibilità, e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel competitivo settore automotive”.

