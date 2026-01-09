ROMA (ITALPRESS) – Sarà Daniele Doveri a dirigere Inter-Napoli, big-match della 20esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Oltre al fischietto della sezione di Roma, completeranno la squadra arbitrale gli assistenti Alassio e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Colombo e gli addetti alla Var Di Bello e Di Paolo.

Il quadro del primo turno verrà aperto domani, alle 15, da Como-Bologna e Udinese-Pisa, affidate rispettivamente a Rosario Abisso di Palermo e Giovanni Ayroldi di Molfetta. Alle 18 all’Olimpico Roma-Sassuolo che sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova, quindi alle 20.45 Atalanta-Torino, match per il quale è stato designato Francesco Fourneau di Roma.

Domenica, oltre alla sfida scudetto delle 20.45 al Meazza, Lecce-Parma aprirà il programma alle 12.30 (Livio Marinelli di Tivoli), poi alle 15 Fiorentina-Milan (Davide Massa di Imperia) e alle 18 Verona-Lazio (Marco Guida di Torre Annunziata). Infine lunedì due posticipi: alle 18.30 Genoa-Cagliari (Federico La Penna di Roma) e alle 20.45 Juventus-Cremonese (Ermanno Feliciani di Teramo).

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Como – Bologna (10/01, ore 15) arbitro: Abisso di Palermo

Udinese – Pisa (10/01, ore 15) arbitro: Ayroldi di Molfetta

Roma – Sassuolo (10/01, ore 18) arbitro: Marcenaro di Genova

Atalanta – Torino (10/01, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma

Lecce – Parma (ore 12.30) arbitro: Marinelli di Tivoli

Fiorentina – Milan (ore 15) arbitro: Massa di Imperia

Verona – Lazio (ore 18) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Inter – Napoli (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma

Genoa – Cagliari (12/01, ore 18.30) arbitro: La Penna di Roma

Juventus – Cremonese (12/01, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo

