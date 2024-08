TORINO (ITALPRESS) – “La prima impressione è stata molto positiva, la Juve è un club enorme, tanti grandi giocatori sono passati da qui e questo mi motiva molto, sono sicuro che sarà una stagione molto positiva per noi, abbiamo un allenatore nuovo e tanti giocatori sono nuovi, ma stiamo lavorando bene”. Così il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, nel giorno della sua presentazione. “Quello che mi ha impressionato di più è la grandezza di questo club, lo stadio, la passione dei tifosi, sono molto felice di essere qui, sarà una stagione molto importante e lotteremo insieme per grandi risultati”, ha aggiunto il brasiliano. “Sento la responsabilità, la società ha speso tanto per me e giocare nella Juventus non è facile, continuerò a lavorare duramente ogni giorno – le parole dell’ex Aston Villa -. Spero di diventare un esempio per i più giovani, ho 26 anni e sono ancora giovane, ma sono qui per imparare, crescere, ma anche per trasmettere quello che ho imparato”. Arrivo in un gruppo in cui conosce già alcune pedine importanti. “Danilo e Bremer mi hanno aiutato molto, in Nazionale ogni giorno mi svegliavo e Danilo mi diceva ‘Forza Juvè. Io ho sempre avuto ben presente l’importanza di questo club, poi avere due compagni di nazionale che te ne parlano bene è una motivazione in più”. Il brasiliano parla anche di un altro connazionale: mister Thiago Motta. “E’ come se ci conoscessimo da tanto tempo, è un allenatore giovane, ti dà la libertà di comunicare e di parlare di tattica senza problemi, abbiamo un rapporto molto positivo – spiega -. Non ho una preferenza esatta sulla mia posizione come ho detto al mister, magari mi piace stare più vicino alla porta, ma se il mister e la squadra hanno bisogno di un giocatore più difensivo non avrò problemi a ricoprire questo ruolo, credo che la libertà di agire in mezzo al campo che mi dà il tecnico potrà fare la differenza”.

