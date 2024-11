ROMA (ITALPRESS) – La rissa avvenuta sabato scorso è solo l’ultimo degli episodi che hanno indotto il Questore di Roma ad adottare un provvedimento che impone ai titolari di un bar nel quartiere Don Bosco a tenere abbassata la serranda per 15 giorni. La rissa a cui fa riferimento il provvedimento è avvenuta nel pomeriggio di sabato 23: 2 clienti -un uomo ed una donna di origini cubane- si sono picchiati con bastoni e bottiglie con la titolare del bar ed il figlio minorenne. Solo grazie al provvidenziale intervento della Polizia di Stato l’episodio non ha avuto delle conseguenze tragiche anche se tutti i partecipanti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. I responsabili maggiorenni sono stati arrestati mentre per l’adolescente è scattata la denuncia alla Procura specializzata. Il commissariato Tuscolano, nella cui giurisdizione ricade il bar, ha raccolto inoltre altri 2 episodi recenti in cui la titolare del locale sarebbe coinvolta: un’aggressione ai danni di 2 donne ed una lite con alcuni avventori. La Divisione Amministrativa della Questura, incaricata dell’istruttoria, ha inoltre evidenziato che la titolare del bar risulta gravata da numerosi pregiudizi di polizia. Tali motivi hanno consentito al Questore di Roma di emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. finalizzato a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. L’atto è stato notificato dagli agenti del commissariato Tuscolano ed il bar dovrà restare chiuso per 15 giorni. (ITALPRESS).

Foto: Polizia Roma