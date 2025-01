ROMA (ITALPRESS) – “Non vedo l’ora di vederlo. Cameriere, champagne!” dice Peppino di Capri in un videomessaggio inviato alla conferenza stampa di questa mattina. E se lo dice lui c’è da crederci visto che il film che si presentava era “Champagne – Peppino di Capri” di Cinzia TH Torrini (in onda il 18 febbraio su Rai1), cioè la storia della sua vita dall’infanzia in piena Seconda guerra mondiale al 1973, anno della prima vittoria al Festival di Sanremo con “Un grande amore e niente più”. In mezzo, il racconto del percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro Paese, senza tralasciare il lato più intimo e più fragile di Giuseppe Faiella (questo il suo vero nome) che, grazie al dono dell’orecchio assoluto, ha iniziato a esibirsi a soli quattro anni per i soldati americani di stanza a Capri per aiutare la famiglia e non ha mai smesso. Una lunga carriera quella dell’artista (che ha seguito da vicino la lavorazione del film), iniziata negli anni Cinquanta, quando Giuseppe diventa Peppino di Capri e conosce Roberta Stroppa, la modella cui è dedicata la canzone che porta il suo nome; proseguita negli anni Sessanta, con il nuovo amore per Giuliana Gagliardi, la donna che gli è stata accanto fino al 2019, quando è venuta a mancare; e negli anni Settanta, con la prima vittoria a Sanremo. Il film si ferma qui ed è già abbastanza per il giovane protagonista Francesco Del Gaudio che ha dovuto attraversare diverse età di Peppino e che si è preparato accuratamente per il ruolo: “Non c’erano sue interviste prima dei 35 anni perciò, per costruire il personaggio, ho guardato alcuni video e ho utilizzato tutte le notizie che Cinzia ha avuto dai figli. Per la parte musicale (la voce dell’attore sembra davvero quella di Peppino di Capri, ndr) mi ha aiutato una vocal coach. Il suo è un modo di cantare molto diverso da quello di oggi”. Ad accomunarlo a Peppino Di Capri è proprio la musica: “Anche io ho cominciato a suonare a tre anni e mio padre è un musicista, la sua canzone preferita è ‘Nun è peccatò”. Arianna Di Claudio e Gaja Masciale interpretano le due donne della vita dell’artista: “Quando ho parlato con Roberta Stroppa, mi ha detto: ‘Se pensi di esagerare, fai il doppio, io ero pazza. Lei era attratta dal lusso, dall’eccesso. Era ludopatica e analfabeta ma faceva l’agente di Peppinò racconta la prima; Giuliana invece, spiega Gaja Masciale, “gli ha permesso di recuperare la fiducia nel suo talento musicale e si stupiva che Peppino, che era già una star, si interessasse proprio a lei”. “Champagne – Peppino di Capri” è prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, la sceneggiatura è firmata da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio, che firma anche il soggetto insieme a Pierpaolo Verga. Nel cast ci sono anche Antonia Truppo (la madre di Peppino) e Gianluca Di Gennaro (Bebè, il migliore amico).

foto: ufficio stampa Rai

(ITALPRESS).