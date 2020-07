ROMA (ITALPRESS / Alliance News) – La produzione economica nell’area dell’euro ha subìto un forte calo nel secondo trimestre, a cui ora fa seguito una ripresa più lenta. Questa è l’aspettativa dell’istituto ifo di Monaco e del KOF di Zurigo nel loro outlook economico per l’Eurozona – EZEO.

“Le previsioni generali sono incerte perchè nessuno sa come continuerà la pandemia di coronavirus, come si svilupperanno le situazioni di liquidità delle aziende e come si comporteranno i consumatori”, spiegano i due istituti di ricerca economica.

I redattori del report stimano che il secondo trimestre vedrà un calo del Prodotto Interno Lordo del 12% rispetto al primo trimestre, che era già sceso del 3,6%. Nel terzo trimestre, l’economia crescerà dell’8,3% e, nel quarto, di un ulteriore 2,8%. Tuttavia, ciò si traduce in una contrazione di tutti i beni e servizi prodotti dell’8,1% per l’intero anno.

Nel secondo trimestre “tutte le cifre chiave sono in rosso: la produzione industriale è data in calo del 19% a causa dei lockdown legati al coronavirus, i consumi privati sono attesi giù ??del 12% e gli investimenti sono previsti in diminuzione del 15% su base trimestrale”.

Nel terzo trimestre, dopo il riavvio dell’economia, la produzione industriale aumenterà del 15% secondo le stime e nel quarto trimestre del 2,7%; a conti fatti, questo ammonta a un calo dell’11% per l’intero anno. Le altre figure chiave sono simili.

I prezzi scenderanno dello 0,9% nel terzo trimestre ma aumenteranno dello 0,3% nel quarto trimestre, pari a una variazione nulla per l’intero anno.

(ITALPRESS).