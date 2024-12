BARI (ITALPRESS) – E’ andato in scena quest’oggi al Kursaal Santalucia di Bari il W.IN Innovation Speed Dating Forum, evento dedicato alle donne innovatrici nel settore aerospaziale e supportato da Regione Puglia – Dipartimento allo Sviluppo economico, Arti, Missione degli Stati Uniti in America, Fondazione Nazionale per l’Innovazione tecnologica Cotec, Materias e Academy for Women Entrepreneurs (Awe). Alla giornata, nel corso della quale si sono alternati talk, tavole rotonde, elevator pitch session e premiazioni delle startup vincitrici, hanno preso parte tra gli altri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e la console generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds.

“Oggi – ha affermato Emiliano – stiamo presentando un progetto che è stato realizzato anche grazie al sostegno degli Stati Uniti d’America, del Consolato generale di Napoli, attraverso personalità che hanno promosso l’individuazione di una serie di startup che sono legate all’aerospazio. Peraltro startup femminili, quindi si tratta davvero di un momento di grande interesse per tutti noi”.

“A parte le battute”, ha aggiunto riferendosi alla premier Giorgia Meloni, che lo aveva paragonato a Elon Musk, “mi auguro che il processo legislativo della legge italiana sullo spazio innanzitutto individui chiaramente Grottaglie-Taranto come spazioporto italiano; poi che assegni le competenze al controllo sull’autorità spaziale a chi ha maggiore responsabilità e competenza sull’insieme dei voli nel nostro Paese, che non può non essere l’Enac; che soprattutto consenta poi all’Agenzia spaziale italiana di essere il luogo della progettazione strategica di tutte le attività spaziali dal punto di vista industriale, della ricerca e della formazione delle persone. Insomma, una legge che assegni a ciascuno il compito che meglio sa realizzare”.

“Noi – ha spiegato Delli Noci – vogliamo generare quante più competenze possibili, attrarre investimenti, rafforzare connessioni nazionali e internazionali. Siamo convinti che questo sia un settore strategico e determinante per il futuro, ma anche per il presente. Attorno al settore aerospaziale, ad oggi insistono circa 8000 addetti in Puglia, ma siamo convinti che le nuove misure che stiamo realizzando, (finalmente) la consacrazione rispetto allo spazioporto, il fatto che lo abbiamo inserito negli investimenti degli Fsc, che a giorni arriveranno buone notizie di accordi straordinari strategici e finalmente il nostro Paese stia lavorando a una legge sullo spazio indicano una traiettoria che noi abbiamo provato a percorrere anzitempo. Oggi ci vogliamo trovare in uno spazio aggregativo, parlare al resto del mondo e dire che noi ci siamo”.

“Questa giornata – conclude Roberts-Pounds – è importante anche per l’Europa, non solo per gli Stati Uniti, l’Italia, la Puglia e il Consolato americano. Oggi noi celebriamo il contributo che danno le donne all’ecosistema di startup in un settore attualmente importantissimo. Sono onorata di stare qui per dare il supporto del governo americano a queste imprenditrici piene di idee e innovazione”.

