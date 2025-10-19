Donnarumma “FS hanno know-how per contribuire a sviluppi futuri Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La NIAF ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, il Premio Dea Roma come Leader nell'Eccellenza Ingegneristica per la Crescita Nazionale e l'Infrastruttura Sostenibile. La cerimonia si è svolta durante il Gala del 50° Anniversario della NIAF, a Washington. Il riconoscimento è stato assegnato per evidenziare il ruolo cruciale svolto da Donnarumma nella trasformazione e modernizzazione delle infrastrutture di trasporto italiane, con un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. "La complessità della nostra infrastruttura rende la capacità dei nostri ingegneri e dei nostri tecnici particolarmente evoluta e all'avanguardia. Le ferrovie dello Stato italiane pensano di poter dare un contributo industriale, tecnologico, valido anche per degli sviluppi futuri qui negli Stati Uniti", ha affermato Donnarumma in un'intervista all'Italpress. abr/mrv/xp6/gtr