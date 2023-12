LA SPEZIA (ITALPRESS) – Una donna di 53 anni è stata trovata morta questa mattina in un albergo di Mattarana, frazione di Carrodano in provincia della Spezia, uccisa, secondo i primi accertamenti, da un’emorragia compatibile con un forte trauma o una ferita da arma da taglio. Dopo ore di ricerche i carabinieri hanno fermato in Lunigiana il marito, di 57 anni, originario di Bergamo. I due, che gestivano un’edicola a Bonemerse nel Cremonese, avevano fatto perdere le loro tracce improvvisamente dal 29 novembre e risultavano irreperibili anche al telefono. Oggi l’uomo era stato visto allontanarsi dall’albergo con la sua auto prima che il personale scoprisse il corpo senza vita della moglie.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]